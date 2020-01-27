Львів підписав французького захисника

Джерело - ПФК Львів.
Професійний футбольний клуб Львів підписав контракт з Жоелем Бопесу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Французький захисник підписав угоду з клубом на два роки.
Жоель вже встиг дебютувати за клуб у товариській грі проти Минаю (1:2). І відправився з командою на збір до Туреччини.
Окрім позиції лівого захисника, гравець може зіграти на всьому лівому фланзі.
25-річний Бопесу почав кар'єру у французькому Арль-Авіньйоні, виступав за Еспіналь, Кале. За межами Франції грав за Скоп'є і Работнічки в Північній Македонії.
Останнім клубом була Рига. За неї він провів 24 матчі, забив 2 голи і зробив 2 асисти.
Раніше, ФК Львів покинув голкіпер.