Львів підписав французького захисника

Бопесу став гравцем Львова

Джерело - ПФК Львів.

Професійний футбольний клуб Львів підписав контракт з Жоелем Бопесу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Французький захисник підписав угоду з клубом на два роки.

Жоель вже встиг дебютувати за клуб у товариській грі проти Минаю (1:2). І відправився з командою на збір до Туреччини.

Окрім позиції лівого захисника, гравець може зіграти на всьому лівому фланзі.

25-річний Бопесу почав кар'єру у французькому Арль-Авіньйоні, виступав за Еспіналь, Кале. За межами Франції грав за Скоп'є і Работнічки в Північній Македонії.

Останнім клубом була Рига. За неї він провів 24 матчі, забив 2 голи і зробив 2 асисти.

Раніше, ФК Львів покинув голкіпер.