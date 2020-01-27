 Шепелєв порівняв Пиварича із Неймаром | Футбол | Champion.com.ua
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Шепелєв порівняв Пиварича із Неймаром

Вчора 23:44 203 0
Володимир Шепелєв прокоментував гру Йосипа Пиварича
Шепелєв порівняв Пиварича із Неймаром
#Динамо, #Пиварич, #Шепелєв

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник київського Динамо Йосип Пиварич демонструє дивовижну гру на зборах у Туреччині.

Про це розповів півзахисник киян Володимир Шепелєв.

"Ми бачимо перевтілення Пиварича, який показав себе як вправний забивайло. Твій коментар стосовно дубля Йосипа? Пиварич взагалі показує себе на цих зборах як Неймар! Дуже добре грає на цій позиції. Ми жартуємо, що Вербич уже може не відновлюватися, адже є лівий нападник. Дай бог, щоб Пиварич і далі забивав протягом сезону", - відзначив Шепелєв.

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