У Футбольній асоціації Англії відреагували на заяву Клоппа

Футбольній асоціації Англії (FA) засудила рішення Ліверпуля відправити на матч-перегравання 4-го раунду Кубка Англії проти Шрусбері експериментальний склад.

Про це йдеться у заяві FA.

"Ми зробили все можливе, щоб забезпечити гравцям щорічну паузу по ходу сезону, працюючи в тісному контакті з Прем'єр-лігою та клубами. Це значне нововведення в англійському футбольному календарі з'явилося в інтересах клубів і гравців.

Перенесення матчів 5-го раунду на середину тижня і скасування там перегравань вивільнили місце в календарі АПЛ, що дозволило лізі проводити матчі у вихідні протягом двох тижнів.

Перед стартом сезону-2019/20 всі клуби погодилися з тим, що перегравання 4-го раунду Кубка Англії повинні проводитися протягом першого тижня утворився перерви. Це впливає лише на невелику кількість клубів", - йдеться в заяві FA.