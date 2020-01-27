Джерело - dynamomania.com.
Лівий вінгер Динамо Беньямін Вербич найближчим часом планує повернутися на поле.
Про це розповів сам гравець.
"Головний момент в тренуваннях - набратися сил і поліпшити якість гри. Найголовніше, звичайно, не отримати травму. Але я отримав пошкодження - у мене проблеми із задньою поверхнею стегна. Але вже скоро повернуся на поле.
У нас багато бігової роботи. Ми цього як футболісти, звичайно, не любимо, але вже через пару днів такої роботи розпочалися тренування з м'ячами. А це вже трохи краще.
Як прийняли новачків в команді? Хороші гравці і хлопці. Сподіваюся, вони допоможуть нам у другій половині сезону і все буде добре", - розповів Вербич.
Раніше повідомлялося, що Русин травмувався на зборах Динамо.
Нагадаємо, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.