Лівий вінгер Динамо Беньямін Вербич найближчим часом планує повернутися на поле.

Про це розповів сам гравець.

"Головний момент в тренуваннях - набратися сил і поліпшити якість гри. Найголовніше, звичайно, не отримати травму. Але я отримав пошкодження - у мене проблеми із задньою поверхнею стегна. Але вже скоро повернуся на поле.

У нас багато бігової роботи. Ми цього як футболісти, звичайно, не любимо, але вже через пару днів такої роботи розпочалися тренування з м'ячами. А це вже трохи краще.

Як прийняли новачків в команді? Хороші гравці і хлопці. Сподіваюся, вони допоможуть нам у другій половині сезону і все буде добре", - розповів Вербич.