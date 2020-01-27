Лунін: Вдячний тренеру Ов'єдо

Український голкіпер Андрій Лунін задоволений своїм становищем у новому клубі Ов'єдо.

Про це він заявив в інтерв'ю eldesmarque.com.

"Матч видався складним матч, тому що Жирона будинку завжди притискає супротивників і не дають грати. Ми здобули очко і працюємо далі. Значення має кожне таке очко, постараємося отримувати по три в кожному матчі. Обидві команди грали на перемогу.

Нам потрібно удосконалюватися у всіх аспектах і в кожному матчі демонструвати свою найкращу гру.

Мені все подобається в Ов'єдо. Дякую тренера, що він вибрав мене. Завжди можна стати краще і мені в цьому все допомагають", - зазначив Лунін.