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Лейпциг підписав Ольмо

Сьогодні 14:47 422 0
Дані Ольмо виступатиме у Бундеслізі
Лейпциг підписав Ольмо
#Лейпциг, #Бундесліга

Джерело - football.ua.

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо перейшов в Лейпциг.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Атакувальний хавбек підписав контракт до червня 2024 року. У складі нової команди іспанець буде грати під 25-м номером.

Сума трансферу склала близько 25 млн євро.

Ольмо виступав в складі Динамо Загреб з 2014 року, перейшовши з Барселони. У поточному сезоні 21-річний гравець провів 22 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і 7 ассистами.

Нагадаємо, Лейпциг підсилився вихованцем Барселони.

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