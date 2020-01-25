Джерело - football.ua.
Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо перейшов в Лейпциг.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Атакувальний хавбек підписав контракт до червня 2024 року. У складі нової команди іспанець буде грати під 25-м номером.
Сума трансферу склала близько 25 млн євро.
Ольмо виступав в складі Динамо Загреб з 2014 року, перейшовши з Барселони. У поточному сезоні 21-річний гравець провів 22 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і 7 ассистами.
Нагадаємо, Лейпциг підсилився вихованцем Барселони.