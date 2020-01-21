Кілька гравців Колоса отруїлися на зборі в Туреччині

На навчально-тренувальному зборі у Туреччині кілька футболістів ковалівського Колоса отруїлися перед матчем з Академією (3:0).

Про це наставник команди Руслан Костишин заявив клубній прес-службі.

"Все розкривати не будемо, але пробуємо різні схеми. В першій частині сезону ми грали за однією схемою, хлопці її розуміють. Поки перший етап зборів, можемо спробувати награвати інші схеми. Подивимося, як буде виходити. Все залежить від виконавців, чи зможуть футболісти грати за такими схемами.

Поки що гравців і новачків команди не хочу оцінювати. Тільки вийшли з відпустки, різний стан, так що оцінки давати рано. Головне, що всі намагаються, атмосфера хороша, і це радує.

Кілька людей отруїлося перед матчем з Академікою. Троє не змогли зіграти, а Литвин швидко переніс і грав після отруєння", - сказав Костишин.