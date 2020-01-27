Тоттенгем сподівається підписати нападника ПСВ

Бергвейн не потрапив в заявку ПСВ на матч проти Твенте

Нападник ПСВ Стівен Бергвейн не потрапив в заявку своєї команди на матч 20-го туру Ередівізія проти Твенте (1:1), що пов'язують з його можливим відходом в інший клуб.

Про це повідомляє Sky Sports.

У послугах 22-річного нідерландця зацікавлений Тоттенгем, який сподівається підписати футболіста цієї зими і шукає варіанти укладання угоди.

ПСВ, в свою чергу, не має наміру розлучатися з Бергвейном і в серпні минулого року уклав з ним новий контракт терміном на чотири роки.

У поточному сезоні Бергвейн провів в чемпіонаті Нідерландів 16 поєдинків, в яких він забив п'ять голів і віддав десять результативних передач.

Раніше Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер.