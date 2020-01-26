Динамо нікого не купуватиме цієї зими - ЗМІ

Київське Динамо не планує підписувати нових гравців до закриття поточного трансферного вікна.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на Динамо Inside.

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Кияни завершили свою трансферну кампанію і тепер зосередяться на пошуку нових клубів для гравців, на яких не розраховує тренерський штаб.

Причиною такого рішення стала фінансова ситуація в клубі – Динамо три роки поспіль залишається без Ліги чемпіонів і, відповідно, без фінансового бонусу за виступ у турнірі. Інша причина – наявність численного високооплачуваного "баласту".

Нагадаємо, Динамо цієї зими підписало вільних агентів Ібрагіма Каргбо та Беніто. Наразі відомо про переговори киян щодо продажу Карлоса Самбрано в Бока Хуніорс.