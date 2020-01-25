Аталанта познущалася з Торіно в Серії А

Джерело - Чемпіон.

В рамках 21-го туру Серії А Аталанта розгромила Торіно на виїзді з рахунком 7:0, український півзахисник Руслан Малиновський у другому таймі вийшов на заміну.

Ще без українця в першому таймі бергамаски забили три м'ячі завдяки точним ударам Ілічич, Госенса і Сапата.

Важливо: Півзахисник Аталанти забив неймовірний гол з центру поля у матчі проти Торіно

У другій половині гри Ілічич забив ще двічі і оформив хет-трик, а потім м'яч з пенальті провів Мюріель, після чого через кілька хвилин він оформив дубль.

Руслан Маліновський вийшов на поле на 71-й хвилині замість Ілічича і результативними діями не відзначився.

Аталанта знаходиться на п'ятому місці турнірної таблиці з 38 очками, Торіно має 27 пунктів і займає 10 рядок.

Чемпіонат Італії, Серія А

21 тур

25 січня

Аталанта - Торіно 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Ілічич, 2:0 - 29 Госенс, 3:0 - 45 Сапата,(пен), 4:0 - 53 Ілічич, 5:0 - 54 Ілічич, 6:0 - 86 Муріель, 86 (пен), 7:0 - 88 Муріель