Півзахисник Аталанти забив неймовірний гол з центру поля у матчі проти Торіно

Джерело - Чемпіон.

Аталанта знищила Торіно в Серії А.

На 53-й хвилині півзахисник бергамасків Йосіп Ілічич помітив, що голкіпер суперника відійшов від своїх воріт, і словенець ризикнув пробити з центра поля та не прогадав. М'яч за космічною дугою потрапив точно у площину воріт.

В поточному сезоні Серії А Ілічіч відзначився вже 13-ма м'ячами.

ILICIC WITH SORCERY pic.twitter.com/kQ48Bdh6Yb — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 25, 2020

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