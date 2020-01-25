Півзахисник Аталанти забив неймовірний гол з центру поля у матчі проти Торіно

Джерело - Чемпіон.
Аталанта знищила Торіно в Серії А.
На 53-й хвилині півзахисник бергамасків Йосіп Ілічич помітив, що голкіпер суперника відійшов від своїх воріт, і словенець ризикнув пробити з центра поля та не прогадав. М'яч за космічною дугою потрапив точно у площину воріт.
В поточному сезоні Серії А Ілічіч відзначився вже 13-ма м'ячами.
ILICIC WITH SORCERY pic.twitter.com/kQ48Bdh6Yb— Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 25, 2020
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