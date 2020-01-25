Челсі вибив Халл Сіті з Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
В 1/16 фіналу Кубка Англії Челсі на виїзді обіграв Халл Сіті з рахунком 2:1.
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Сині повели в рахунку на 6-й хвилині зустрічі після точного удару Міші Батшуаї. В середині другого тайму Фікайо Томорі подвоїв перевагу Челсі.
У кінцівці зустрічі Халл скоротив відставання зусиллями Каміла Гросицького, але зрівняти рахунок представнику Чемпіоншипа не вдалося.
Кубок Англії
1/16 фіналу
25 січня
Халл Сіті - Челсі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Батшуаї, 0:2 - 64 Томорі,1:2 - 78 Гросіцкий.