Тоттенгем не зміг переграти Саутгемптон, перемоги Норвіча і Шеффілда. Результати матчів Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенгем зіграв внічию з Саутгемптоном. Також внічию зіграли Ньюкасл і Оксфорд.

В інших матчах перемоги здобули Норвіч, Шеффілд і Портсмут.

Кубок Англії. 1/16 фіналу

25 січня

Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Сон Хин-Мін, 1:1 - 87 Буфаль.

Бернлі - Норвіч Сіті 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Генлі, 0:2 - 57 Дрміч, 1:2 - 72 Пітерс.

Міллвол - Шеффілд Юнайтед 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Бешич, 0:2 - 84 Норвуд.

Ньюкасл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед - 0:0

Портсмут - Барнслі 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Клоуз, 2:0 - 45+6 Маркіс, 2:1 - 60 Вудроу, 3:1 - 62 Кертіс, 4:1 - 76 Берджесс, 4:2 - 90 Чаплін

Ковентрі Сіті - Бірмінгем - 0:0

Редінг - Кардіфф Сіті 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Патерсон, 1:1 - 8 Майте

Брентфорд - Лестер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1- 4 Іхеаначо

Вест Гем - Вест Бромвіч 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 9 Таунсенд