Шахтар здобув першу перемогу на зборах в Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар провів перший матч у 2020 році, обігравши в контрольному матчі польський Лех на тренувальному зборі в Туреччині.

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Єдиний гол в матчі забив Сергій Кривцов, принісши команді Луїша Каштру мінімальну перемогу. Відзначимо, що в стартовому складі клубу з Познані на поле вийшов українець Володимир Костевич.

В кінці зустрічі поляки атакували великими силами, але рахунок не змінився. 1:0 - перемога Шахтаря.

Контрольний матч

25 січня

Шахтар - Лех 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Кривцов