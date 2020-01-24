Півзахисник Шахтаря через травму пропустить кілька місяців

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон отримав складну травму.
Про це він написав в Instagram.
"Важкі дні для мене - я знову отримав травму в тому ж місці.
Я пропущу наступні кілька місяців, але повернуся сильніше, ніж будь-коли", - написав Соломон.
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Hard days for me.. I got injured in the same place again and I’ll miss the next few months, I’ll come back stronger than ever🙏🏻 ימים מאוד קשים עבורי, נפצעתי שוב באותו המקום ואפסיד את החודשים הקרובים כדי שפציעה כזאת לא תחזור בעתיד, אחזור חזק יותר מתמיד לעשות את מה שאני הכי אוהב🙏🏻
20-річний ізраїльтянин 20 січня відправився з Шахтарем на перший збір до Туреччини.
Хавбек вже отримував травму в листопаді, тоді він пропустив 3,5 тижні. Повторно футболіст пошкодився в грудні.
Раніше, Шахтар вказав суму, за яку готовий продати Матвієнка в Арсенал.