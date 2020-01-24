Півзахисник Шахтаря через травму пропустить кілька місяців

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон отримав складну травму.

Про це він написав в Instagram.

"Важкі дні для мене - я знову отримав травму в тому ж місці.

Я пропущу наступні кілька місяців, але повернуся сильніше, ніж будь-коли", - написав Соломон.