Манчестер Юнайтед близький до трансферу Фернандеша

Манчестер Юнайтед активізувався у переговорах щодо Бруно Фернандеша

Хавбека Спортінга Бруну Фернандеш близький до переходу у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Star.

У англійського клубу лишається тиждень для проведення трансферу Фернандеша. У свою чергу футболіст сам бажає продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед не має наміру переплачувати за трансфер гравця і в разі завищених вимог Спортінга готовий відмовитися від угоди.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обрав нового капітана.

Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.