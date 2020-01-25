Манчестер Юнайтед близький до трансферу Фернандеша

Джерело - sportarena.com.
Хавбека Спортінга Бруну Фернандеш близький до переходу у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Daily Star.
У англійського клубу лишається тиждень для проведення трансферу Фернандеша. У свою чергу футболіст сам бажає продовжити кар'єру на Олд Траффорд.
Манчестер Юнайтед не має наміру переплачувати за трансфер гравця і в разі завищених вимог Спортінга готовий відмовитися від угоди.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обрав нового капітана.
Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.