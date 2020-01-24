П'яного екс-гравця Ліверпуля прибрали з телеефіру

Пеннант прославився у футбольному ток-шоу

Колишній гравець Арсеналу і Ліверпуля Джермейн Пеннант з'явився в ефірі одного з футбольних ток-шоу на телеканалі Sky Sports в нетверезому вигляді.

Про це повідомляє Daily Mail.

Пеннант говорив непов'язані речі, які нагадували просто набір слів. Після цього колеги Пеннанта по ефіру почали його ігнорувати, і той мовчки просидів приблизно 15 хвилин.

Коли ж програма пішла на рекламну паузу, Пеннанта прибрали з ефіру, а після реклами його місце в студії зайняв інший журналіст.

Офіційно Sky Sports пояснив причину зняття Пеннанта з ефіру тим, що його виступ не відповідав стандартам каналу.

Раніше, Вулвергемптон обіграв Саутгемптон.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.