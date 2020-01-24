Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі

Підопічні Шарана перемогли команду Македонія Гьорче Петров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Олександрія протистояла команді Македонія Гьорче Петров.

Олександрійській команді вдалося забити швидкий гол - відзначився новобранець Вантух. А на 55-ій хвилині матчу Протасов заробив пенальті, а Грицук його реалізував. А на 69-ій хвилині Шастал збільшив рахунок до розгромного. Далі Шастал забив ще один гол - 4:0. А у компенсовані хвилини Безбородько реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок 5:0.

26 січня Олександрія зіграє з вірменським Пюніком.

Контрольний матч

24 січня

Олександрія - Македонія Гьорче Петров 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Вантух, 2:0 - 55 Грицук (пен), 3:0 - 69 Шастал, 4:0 - 86 Шастал, 5:0 - 90+1 Безбородько (пен)

Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев.

Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.