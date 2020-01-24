 Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці
Сьогодні 16:48 906
Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі
Сьогодні 18:53 594
Бій Постола і Раміреса відбудеться у США
Сьогодні 16:10 305
Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open
Сьогодні 15:59 692
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE
Сьогодні 14:25 3366
УПЛ змінить календар заради збірної України
Сьогодні 14:19 351
Динамо поверне Родрігеса у Японію
Сьогодні 13:45 2084
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 11:33 3818
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Сьогодні 11:11 4743
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Сьогодні 10:47 539
Блоги
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:48 554
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:38 1027
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:10 2000
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:24 3022
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:11 4726
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:47 539
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1 Valeriy Ruchka
Вчора 23:06 254
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував Valeriy Ruchka
Вчора 22:20 917
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 416
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою Valeriy Ruchka
Вчора 10:13 352
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:56 Баскетбол Хімік вдома програв Черкаським Мавпам у Суперлізі 35
19:40 Біатлон Стали відомі склади збірної України на естафети у Поклюці 234
19:25 Футбол Десна переграла Нефтчі у контрольному матчі 224
19:09 Біатлон Дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці 314
18:53 Футбол Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі 594
18:44 Футбол Бущан без проблем відбив пенальті гравця Хайдука 505
18:32 Футбол СК Дніпро-1 програв сербській команді у контрольному матчі 287
18:18 Футбол Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі 160
18:10 Футбол Захисник Олександрії отримав травму і залишив тренувальний табір 214
17:54 Футбол Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест у контрольному матчі 308
17:40 Футбол Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом 1031
17:24 Футбол Президент Руху зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді 310
17:06 Футбол Динамо підписало новий контракт з голкіпером 322
17:05 Футбол Мілевський забив гол у ворота Маріуполя 733
16:57 Футбол Динамо - Хайдук: онлайн-трансляція контрольного матчу 398
16:48 Біатлон Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці 906
16:40 Бокс Постол: З нетерпінням чекаю нову дату бою 297
16:25 Футбол Лєднєв підписав новий контракт із Динамо 736
16:10 Бокс Бій Постола і Раміреса відбудеться у США 305
15:59 Теніс Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open 692
15:55 Футбол Аякс хоче підписати екс-гравця Карпат 367
15:40 Євро-2020 Шевченко: Хочу подякувати клубам УПЛ за зміни розкладу чемпіонату України 417
15:28 Футбол Артета назвав шанси трансферу Матвієнка 512
15:14 Футбол Вест Гем не відпустить Ярмоленка взимку 569
15:04 RunNews Легендарний Усейн Болт стане батьком 349

Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі

Сьогодні 18:18 160 0
Підопічні Шарана перемогли команду Македонія Гьорче Петров
Олександрія розгромила клуб з Північної Македонії у контрольному матчі
#Олександрія, #Шастал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Олександрія протистояла команді Македонія Гьорче Петров.

Олександрійській команді вдалося забити швидкий гол - відзначився новобранець Вантух. А на 55-ій хвилині матчу Протасов заробив пенальті, а Грицук його реалізував. А на 69-ій хвилині Шастал збільшив рахунок до розгромного. Далі Шастал забив ще один гол - 4:0. А у компенсовані хвилини Безбородько реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок 5:0.

26 січня Олександрія зіграє з вірменським Пюніком.

Контрольний матч
24 січня

Олександрія - Македонія Гьорче Петров 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Вантух, 2:0 - 55 Грицук (пен), 3:0 - 69 Шастал, 4:0 - 86 Шастал, 5:0 - 90+1 Безбородько (пен)

Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев. 

Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.

Коментарі ()