Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом

23-річний український нападник київського Динамо Артем Бєсєдін, якого підозрюють у вживанні заборонених препаратів, може завершити кар'єру.

Про це екс-нападник Динамо Олег Саленко заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Щодо Бєсєдіна, то він не був на провідних ролях в збірній України. Якщо він не зможе зіграти на Євро-2020 - це більше для нього проблема, ніж для національної команди. Артем ще не доріс до рівня серйозного гравця. Чесно кажучи, не розумію, для чого форварду допінг. Якщо дадуть тривалий термін дискваліфікації, то може й з футболом закінчити", - зазначив Саленко.