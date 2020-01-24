 Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом

Сьогодні 17:40 1029 0
Фахівець не розуміє, навіщо нападнику може бути потрібен допінг
Саленко: Бєсєдін може закінчити з футболом
#Бєсєдін, #Саленко

Джерело - sport.ua.

23-річний український нападник київського Динамо Артем Бєсєдін, якого підозрюють у вживанні заборонених препаратів, може завершити кар'єру.

Про це екс-нападник Динамо Олег Саленко заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Щодо Бєсєдіна, то він не був на провідних ролях в збірній України. Якщо він не зможе зіграти на Євро-2020 - це більше для нього проблема, ніж для національної команди. Артем ще не доріс до рівня серйозного гравця. Чесно кажучи, не розумію, для чого форварду допінг. Якщо дадуть тривалий термін дискваліфікації, то може й з футболом закінчити", - зазначив Саленко.

У поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 23 матчі у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.

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