Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна

Клуб не сподівається, що нападник може уникнути покарання

Київське Динамо чекає відсторонення від футболу на невизначений термін нападника Артема Бесєдіна і не сподівається, що футболісту вдасться уникнути покарання.

Про це повідомляє DynamoNation.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).

Додамо, що в зв'язку зі сформованою ситуацією, з Зорі був викликаний нападник Назарій Русин, який виступав за луганський клуб на правах оренди, який, за словами головного тренера біло-синіх Олексія Михайличенка, претендуватиме на позицію основного нападника команди.