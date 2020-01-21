Стало відомо, коли повернеться Ярмоленко

Джерело - football.ua.
Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко буде знову готовий грати через три тижні.
Про це наставник команди Девід Моєс заявив клубній прес-службі.
"У Феліпе Андерсона проблеми зі спиною - схоже, він пропустить близько чотирьох тижнів. Мікейл Антоніо набирає форму, а Ярмоленко повернеться через три тижні", - зазначив Моєс.
Ярмоленко не грає з грудня через травми м'яза стегна. В цілому, в нинішньому сезоні на рахунку українця 15 матчів, три голи і один асист за Вест Гем.
Після 23 турів Прем'єр-ліги Вест Гем займає 16-е місце, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.
Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.
Раніше, ФІФА зобов’язала Боруссію виплатити платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.