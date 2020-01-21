Стало відомо, коли повернеться Ярмоленко

Моєс розповів, коли чекати повернення українського вінгера

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко буде знову готовий грати через три тижні.

Про це наставник команди Девід Моєс заявив клубній прес-службі.

"У Феліпе Андерсона проблеми зі спиною - схоже, він пропустить близько чотирьох тижнів. Мікейл Антоніо набирає форму, а Ярмоленко повернеться через три тижні", - зазначив Моєс.

Ярмоленко не грає з грудня через травми м'яза стегна. В цілому, в нинішньому сезоні на рахунку українця 15 матчів, три голи і один асист за Вест Гем.

Після 23 турів Прем'єр-ліги Вест Гем займає 16-е місце, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.

Раніше, ФІФА зобов’язала Боруссію виплатити платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.