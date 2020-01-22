Каштру виступив проти змін у регламенті УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру виступив проти скасування плей-оф за Лігу Європи в УПЛ.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Коли починаються змагання, є правила, ми повинні їх поважати протягом всього шляху. Це стосується і футболу. Якщо ми почали з цими правилами, так і потрібно продовжувати. Я зрозумію, якщо це станеться.

Ми хочемо, щоб Україна показала себе найкращим чином на Євро. Якщо потрібно щось змістити в останніх турах, щоб хлопці підготувалися до Євро, ми до цього готові. Але ні в якому разі не потрібно забувати про правила, з якими ми почали чемпіонат.

Думаю, найкраще, що можемо зробити, це взяти два останні тури, постаратися їх перенести на якусь певну дату. Ми можемо поміняти дати двом останнім турам, тоді можемо виграти два тижні. Два тижні в футболі - це фантастика", - відзначив Каштру.