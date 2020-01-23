Ліверпуль з труднощами переміг Вулвергемптон в 24 турі АПЛ

Перервалася семиматчева суха серія підопічних Клоппа

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру англійської АПЛ Вулвергемптон вдома приймав Ліверпуль.

На старті матчу Хендерсон відкрив рахунок, замкнувши подачу Александер-Арнольда з кутової позначки. А у другому таймі Хіменес у центрі поля обіграв кількох опонентів і віддав передачу на Траоре, який навісив у штрафний майданчик і Хіменес головою переправив м’яч у дальній нижній кут воріт - 1:1. Цей гол перервав семиматчеву суху серію підопічних Клоппа. А на 84-ій хвилині Фірміно з передачі Хендерсона вивів вперед гостей. Ліверпуль 40 матчів поспіль не програє в АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 23 січня

Вулвергемптон - Ліверпуль 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Хендерсон, 1:1 - 51 Хіменес, 1:2 - 84 Фірміно

Раніше, Вулвергемптон обіграв Саутгемптон.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.