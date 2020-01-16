Стали відомі два суперники Динамо на другому турецькому зборі

Джерело - sport.ua.
Під час другого навчально-тренувального збору в Туреччині київське Динамо проведе спаринг з норвезьким Стремсгодсетом.
Про це повідомляє прес-служба клубу з Норвегії.
Стремсгодсет вилітає на збір до Туреччини 28 січня, і серед суперників норвезької команди названа київська команда. Другий збір Динамо пройде в Туреччині з 2 по 16 лютого.
Крім того, словенська Олімпія 5 лютого проведе товариський матч з Динамо.
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.
Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.