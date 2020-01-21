Гвардіола запропонував скасувати деякі турніри в Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пропонує відмовитися від деяких турнірів у Англії.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Потрібно прийняти рішення. Думаю, що необхідно зробити так, щоб рік складався з 400 днів.

Що стосується Кубка англійської ліги, приберіть деякі турніри. Виключіть їх повністю, так буде менше ігор. Менше матчів, менше змагань, менше команд, більше якості. Людям сподобається це. Вони зможуть ходити в театр, в кіно, ресторани, дивитися на салюти.

У Німеччині та Іспанії менше ігор, набагато менше, ніж тут. У Бундеслізі 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них є перерва, як і в Іспанії. Стадії Кубків проходять в 1 гру, а не в 2. Це велика різниця.

Це необхідно для захисту гравців. Вони будуть насолоджуватися цим, люди теж. Занадто багато матчів чесно", - сказав Гвардіола.