Вакуленко: Є пропозиції від інших команд

Гравець у пошуку нової команди

Джерело - Sport Arena.

Екс-захисник Карпат Сергій Вакуленко має пропозиції з інших команд і хоче залишитися в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю football24.ua.

"Точно залишуся в Україні тому, що моїй доньці ще навіть немає року. Буде складно переїжджати кудись. Пропозиції у мене є, але поки, за тими самими відомих причин, конкретну команду назвати не можу. Думаю, що незабаром все стане відомо", - зазначив Вакуленко.

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.