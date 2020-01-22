Челсі може продати основного воротаря

Іспанський голкіпер не вражає своєю грою

Лондонський Челсі може виставити на продаж свого основного воротаря Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє журналіст Bleacher Report Дін Джонс.

Йдеться про те, що якщо перехід гравця відбудеться, то не раніше ніж в літнє трансферне вікно.

За цей час скаути пенсіонерів спробують знайти гідну заміну іспанцеві. Самим явним кандидатом називають голкіпера Бернлі Ніка Поупа.

Варто відзначити, що Кепа переходив в Челсі з Атлетіка за 80 мільйонів євро. Таким чином він є найдорожчим стражем воріт в історії футболу.

У поточному сезоні Аррісабалага зіграв 31 матч за синіх, в яких пропустив 43 голи. Тільки в шести випадках він проводив гри "на нуль".

Нагадаємо, Арсенал у меншості вирвав нічию у Челсі в 24 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переграв Шеффілд Юнайтед.