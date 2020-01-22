 Челсі може продати основного воротаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Девіс: анонс і прогноз матчу 2 кола Australian Open
Сьогодні 12:42 586
Київ-Баскет переміг Зволле у другому етапі Кубка Європи
Сьогодні 20:39 63
Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE
Сьогодні 10:48 2062
Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками
Сьогодні 07:00 2266
Ястремська - Возняцкі: огляд матчу
Сьогодні 06:45 474
Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open
Сьогодні 06:13 1428
Лідер збірної України: Соромно, що на Євро нам не змогли видати 2 пари однакових футболок з написом Україна
Вчора 21:10 2143 1
Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка
Вчора 18:55 997
Арсенал зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря
Вчора 17:22 1470
Кучер та ще три гравці покинули Карпати
Вчора 15:52 1642
Блоги
Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open
Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 11:26 1832
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 11:14 1209
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси Андрій Твердохліб
Вчора 08:03 911
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу Valeriy Ruchka
20.01.2020 22:03 1242
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:44 2709
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:10 1164
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя Valeriy Ruchka
19.01.2020 11:37 4806 2
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2020 21:03 1624
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
18.01.2020 20:55 3529
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2020 14:57 5190
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:39 Баскетбол Київ-Баскет переміг Зволле у другому етапі Кубка Європи 63
20:25 Футбол Вакуленко: Є пропозиції від інших команд 158
20:10 Інше Українець завоював бронзу в останній день Юнацької Олімпіади 213
20:05 Блог Неймару в шафу одноклубники підкинули змію 175
19:55 Футбол Челсі може продати основного воротаря 231
19:40 Футбол Вакуленко: У Карпатах чекають грошей від продажу Ді Франко 236
19:25 Футбол Ді Франко: Карпати виплатили мені весь борг 150
19:09 Інше Міністр спорту РФ був судимий за передачу земель університету фізкультури під ринок 125
18:55 Легка атлетика Російська триразова чемпіонка світу готова позиватися до легкоатлетичної федерації 371
18:40 Футбол Чижевський: Я помітив фото Сікорського у соцмережах і подзвонив президенту клубу 281
18:39 Теніс Світоліна розповіла скільки геймів виграла б у Монфіса 358
18:25 Футбол Лечче підписав конкурента для Шахова 163
18:11 Хокей. УХЛ Бондаренко продовжить кар'єру у Кременчуці 266
17:55 Футбол Олімпік переміг Корону у контрольному матчі 221
17:44 Теніс Світоліна: Бісить, коли мене порівнюють з Бушар 738
17:40 Футбол Карпати розірвали контракт з голкіпером 422
17:22 Футбол ФІФА підтвердила позов Динамо до Сан-Паулу 1034
17:16 Теніс Світоліна: Гаель, як справжній українець, частіше оплачує чеки в ресторанах 631
17:04 Футбол Бартулович: Я бажаю з Інгульцем вийти до УПЛ 298
16:46 Футбол Динамо заборгувало Самбрано зарплату за кілька місяців 460
16:45 Пряма трансляція Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE 131
16:28 Футбол Зоря переграла польську команду у контрольному матчі 599
16:22 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE 327
16:14 Блог Вербич: Називаю Шапаренка котиком 700
16:10 Футбол Інгулець підписав екс-гравця збірної Хорватії 412

Челсі може продати основного воротаря

Сьогодні 19:55 231 0
Іспанський голкіпер не вражає своєю грою
Челсі може продати основного воротаря
#Челсі, #Аррісабалага

Джерело - iSport.ua.

Лондонський Челсі може виставити на продаж свого основного воротаря Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє журналіст Bleacher Report  Дін Джонс.

Йдеться про те, що якщо перехід гравця відбудеться, то не раніше ніж в літнє трансферне вікно.

За цей час скаути пенсіонерів спробують знайти гідну заміну іспанцеві. Самим явним кандидатом називають голкіпера Бернлі Ніка Поупа.

Варто відзначити, що Кепа переходив в Челсі з Атлетіка за 80 мільйонів євро. Таким чином він є найдорожчим стражем воріт в історії футболу.

У поточному сезоні Аррісабалага зіграв 31 матч за синіх, в яких пропустив 43 голи. Тільки в шести випадках він проводив гри "на нуль".

Нагадаємо, Арсенал у меншості вирвав нічию у Челсі в 24 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переграв Шеффілд Юнайтед.

Коментарі ()