Ді Франко: Карпати виплатили мені весь борг

Львівський клуб розрахувався з Ді Франко

З новачком СК Дніпро-1 Франціско Ді Франко львівські Карпати повністю розрахувались.

Про це гравець заявив у коментарі Футбол NEWS.

"СК Дніпро-1 – хороший клуб. Команда дуже сильна, радий, що прийшов сюди. Карпати повернули мені весь борг. Мені потрібен новий виклик, тому я в СК Дніпрі-1. Хочу допомогти команді зайняти високі місця в чемпіонаті", – сказав Ді Франко.

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.