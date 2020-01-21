Матвієнко може перейти до канонірів

Джерело - Sport Arena.

Лондонський Арсенал зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє Sport Arena.

Посередниками в потенційному трансфері будуть всесвітньо відомий агент Артуро Каналес (працює з Жераром Піке, Іван Ракітич, ​​Хаві, Мар'яном Шведом і багатьма іншими) і його партнер українець Олег Смалійчук.

Найближчим часом Каналес і Смалійчук зустрінуться з керівництвом гірників і обговорять трансфер Матвієнка в лондонський клуб. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко увійшов в сферу інтересів ще одного гранда АПЛ - Манчестер Сіті. Чинний контракт Матвієнко з гірниками розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні він забив 1 гол в 21-му поєдинку за Шахтар у всіх турнірах.

Матвієнко - вихованець Шахтаря. Раніше він не грав за кордоном, виступаючи також на правах оренди за Карпати і Ворсклу.

Раніше, Хочалава вказав на цілі Шахтаря.