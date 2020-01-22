Україна зберегла квоту команд у єврокубках

Україну у новому сезоні єврокубків представлятимуть п’ять команд

Джерело - УАФ.

У єврокубковому сезоні 2020/21 Україну продовжать представляти п’ять команд.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Чемпіон отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, віце-чемпіон — до третього кваліфікаційного раунду. Останньому для потрапляння до основної сітки необхідно буде здолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії наш представник автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

У Лізі Європи стартуватимуть три наші клуби. Одразу до групового етапу разом із 16-ма іншими учасниками має потрапити володар Кубка України (або бронзовий призер Прем’єр-ліги, якщо Кубок здобуде учасник Ліги чемпіонів).

У свою чергу третя команда УПЛ (або четверта) стартуватиме у третьому раунді кваліфікації, а переможець плей-офф УПЛ — у другому. Таким чином, нашим делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти двох і трьох суперників відповідно.

Нагадаємо, УЄФА хоче реформувати Лігу чемпіонів.