Зоря з новачками розгромила Нефтчі

Зоря розібралася із Нефтчі

Зоря на зборах у Туреччині провела контрольний поєдинок проти Нефтчі.

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

Українська команда виграла гру з рахунком 4:0.

Відзначимо, що в складі команди Віктора Скрипника з'явилися новачки - Лавро Цвек та Андрейс Циганікс.

Товариський матч

22 січня

Зоря - Нефтчі 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Хомченовський, 2:0 – 71 Лунєв, 3:0 – 77 Цвек, 4:0 – 82 Лунєв.

Зоря: Заурі Махарадзе (Данило Хмеловський, 60), Микита Каменюка, Дмитро Піддубний, Артем Мильченко, Данило Алефіренко, Ігор Чайковський, Ловро Цвек, Дмитро Хомченовський, Володимир Білоцерківець, Андрейс Циганікс, Максим Лунєв

Нагадаємо, Зоря підписала хорватського півзахисника.