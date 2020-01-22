Владислав Вакула прокоментував своє майбутнє

Нападник Шахтаря Владислав Вакула не виключає повернення в Маріуполь після проходження зимової підготовки у складі "гірників".

Про це розповів сам гравець.

"Звичайно, кожен, напевно, мріє грати в Шахтарі. Мені випала така можливість, я буду робити все, щоб залишитися в команді.

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Хлопці дуже хорошого рівня, є чому в них вчитися, набратися досвіду. Звичайно, повернення у Маріуполь не буде для мене критичним. Доведеться ще більше працювати, більше доводити", – розповів Вакула.

Раніше, Карпати продали Гуцуляка у Десну.

Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.