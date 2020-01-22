Беленюк назвав переваги легалізації грального бізнесу для спорту

Частина коштів отриманих від грального бізнесу буде йти на реалізацію інфраструктурних об’єктів у сфері спорту.

Про це розповів народний депутат України, чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес у першому читанні. Як ви голосували? За. Ви можете подивитися.

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Що це дасть спорту? Буде створений спецфонд. Кошти ітимуть на реалізацію інфраструктурних об’єктів у сфері спорту. Бюджетом на будівництво басейнів передбачено 200 мільйонів гривень, на реконструкцію та будівництво палаців спорту – 150 мільйонів гривень.

Якби ми не прийняли зараз закон про гральний бізнес, то ці програми не були б реалізовані цього року. Це було б неможливо. Пряме фінансування з бюджету йде на добудову біатлонної траси в Івано-Франківській області. А саме ці два напрямки фінансуються через спецфонд", - розповів Беленюк.