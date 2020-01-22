Ліон у серії пенальті переміг Лілль і вийшов до фіналу Кубка французької ліги

Переможець протистояння визначився у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Кубка французької ліги Ліон вдома у серії пенальті переграв Лілль.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 85-ій хвилині Ліон вийшов вперед, а у компенсовані хвилини гості зрівняли рахунок. А у серії пенальті переміг Ліон.

22 січня відбудеться інший півфінал турніру - зустрінуться ПСЖ і Реймс.

Кубок французької ліги

Півфінал, 21 січня

Ліон - Лілль 2:2 (1:1) (пен 4:3)

Голи: 0:1 - 13 Санчес, 1:1 - 17 Дембеле, 2:1 - 85 Ауар, 2:2 - 90+1 Ремі (пен)

Раніше, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.

Нагадаємо, Кавані хоче покинути ПСЖ.