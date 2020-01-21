Десна підпише нападника Карпат Гуцуляка

Джерело - Sport Arena.
Нападник львівських Карпат Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру у чернігівській Десні.
Про це повідомляє Dynamomania.com.
Раніше повідомлялося, що через тримісячну заборгованість із зарплати в Карпатах, Гуцуляк може стати вільним агентом і перейти в стан Олександрії.
У поточному сезоні 22-річний Гуцуляк провів за Карпати 12 матчів, забивши два голи. Раніше він також перебував у структурі іспанського Вільярреала.
Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.
Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.