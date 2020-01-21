 Десна підпише нападника Карпат Гуцуляка | Футбол | Champion.com.ua
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Десна підпише нападника Карпат Гуцуляка

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Десна підпише нападника Карпат Гуцуляка
#Гуцуляк, #Десна

Джерело - Sport Arena.

Нападник львівських Карпат Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру у чернігівській Десні.

Про це повідомляє Dynamomania.com.

Раніше повідомлялося, що через тримісячну заборгованість із зарплати в Карпатах, Гуцуляк може стати вільним агентом і перейти в стан Олександрії.

У поточному сезоні 22-річний Гуцуляк провів за Карпати 12 матчів, забивши два голи. Раніше він також перебував у структурі іспанського Вільярреала.

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.

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