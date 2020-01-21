Тоттенгем веде переговори з Реалом щодо Бейла

Джерело - football.ua.
Деніел Леві провів зустріч з Флорентіно Пересом у Мадриді щодо обговорення переходу Гарета Бейла.
Про це повідомляє El Chiriguito.
Шпори втратили лідера атак Гаррі Кейна через травму, а тому потребують знайти йому заміну. Жозе Моуріньо буде радий переходу валлійця.
У поточному сезоні Гарет Бейл провів 14 поєдинків у футболці королівського клубу, відзначившись двома голами двома асистами.
Раніше, Бейл відмовився переходити у МЛС.
Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.