Тоттенгем веде переговори з Реалом щодо Бейла

Шпори хочуть повернути валлійця до АПЛ

Деніел Леві провів зустріч з Флорентіно Пересом у Мадриді щодо обговорення переходу Гарета Бейла.

Про це повідомляє El Chiriguito.

Шпори втратили лідера атак Гаррі Кейна через травму, а тому потребують знайти йому заміну. Жозе Моуріньо буде радий переходу валлійця.

У поточному сезоні Гарет Бейл провів 14 поєдинків у футболці королівського клубу, відзначившись двома голами двома асистами.

Раніше, Бейл відмовився переходити у МЛС.

Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.