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Гасперіні виділив головну проблему Аталанти

Сьогодні 10:59 510 0
Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч із СПАЛом
Гасперіні виділив головну проблему Аталанти
#Аталанта

Джерело - football24.ua.

Найбільше проблем Аталанта у матчі із СПАЛом мала в обороні, де гравці залишали супернику надто багато простору.

Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

 "СПАЛ – хороша команда, незважаючи на їхнє нинішнє становище. Я знав, що вони в хорошій формі і готові показати щось особливе, щоб піднятися в таблиці. Щодо нас, то в кількох відрізках матчу ми виглядали не найкраще з точки зору інтенсивності, зосередженості та рішучості.

У нас були можливості, але ми їх не добили. Декілька гравців показали не найкращу свою гру, і ми поплатилися за це. Найбільші проблеми у нас в обороні – ми залишаємо суперникам багато простору, часто буваємо пасивними у відборі, помиляємося, коли нас пресингують.

Після зимової перерви сезон став набагато важчим. Кожна команда зробить все можливе, щоб піднятися у турнірній таблиці, тож кожен наступний матч протягом наступних двох-трьох місяців буде справжньою битвою", – відзначив Гасперіні.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського сенсаційно програла СПАЛу у 20 турі Серії А.

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