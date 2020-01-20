Динамо переграло Нефтчі у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині провело другий контрольний матч.
Суперником був віце-чемпіон азербайджанської Прем'єр-ліги ФК Нефтчі.
На 12-ій хвилині зустрічі Миколенко замкнув передачу Де Пени. А через сім хвилин русин подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Нефтчі завдяки голу Плателласа скоротив відставання у рахунку до мінімуму.
23 січня Динамо зіграє з Вардаром (Північна Македонія).
Контрольний матч
20 січня
Динамо - Нефтчі 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Миколенко, 2:0 - 19 Русин, 2:1 - 69 Плателлас
Раніше, Родрігес тренується із дублем Динамо.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Легією.