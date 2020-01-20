Динамо переграло Нефтчі у контрольному матчі

Кияни здобули першу перемогу на турецькому зборі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині провело другий контрольний матч.

Суперником був віце-чемпіон азербайджанської Прем'єр-ліги ФК Нефтчі.

На 12-ій хвилині зустрічі Миколенко замкнув передачу Де Пени. А через сім хвилин русин подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Нефтчі завдяки голу Плателласа скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

23 січня Динамо зіграє з Вардаром (Північна Македонія).

Контрольний матч

20 січня

Динамо - Нефтчі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Миколенко, 2:0 - 19 Русин, 2:1 - 69 Плателлас

Раніше, Родрігес тренується із дублем Динамо.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Легією.