Конкурент Зінченка у Манчестер Сіті отримав пошкодження

Українець отримає шанс повернутися в основний склад

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді отримав пошкодження і пропустить найближчий матч АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.

Про це наставник команди Хосеп Гвардіола заявив в інтерв'ю Manchester Evening News.

"У нас всі здорові, окрім Стоунза і Менді. У Стоунза труднощі після минулого матчу, а у Бенжамена є певні м'язові проблеми", - сказав Гвардіола.

Менді є конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника. Відзначимо, що гравець збірної України з 4-го січня не потрапляє до заявки команди.

Раніше, Срна пройшов стажування у Ман Сіті.

Нагадаємо, Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес.