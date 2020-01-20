Воротар МЮ потрапив у ДТП

Джерело - ua-football.com.
Воротар МЮ Серхіо Ромеро потрапив в аварію на своєму Lamborghini вартістю € 200 тис.
Про це повідомляє Mirror.
Ромеро їхав на тренування Манчестер Юнайтед і потрапив в аварію. У клубі підтвердили інформацію про те, що сам гравець не постраждав. Після події аргентинський голкіпер відправився на заплановані тренувальні заняття команди.
У цьому сезоні Серхіо Ромеро взяв участь в дев'яти матчах за Манчестер Юнайтед у всіх змаганнях і пропустив два голи.
Раніше, МЮ програв Ліверпулю.
Нагадаємо, Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес.