 Ов’єдо Луніна врятувало матч з Уескою у 24 турі Ла-Ліги 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Ов’єдо Луніна врятувало матч з Уескою у 24 турі Ла-Ліги 2

Сьогодні 21:13 380 0
Ов’єдо з Луніним набрало перше очко
Ов’єдо Луніна врятувало матч з Уескою у 24 турі Ла-Ліги 2
#Ов'єдо, #Уеска, #Лунін

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги 2 Ов’єдо Луніна приймало Уеску.

У попередньому матчі з Альмерією Андрій Лунін дебютував у складі Ов’єдо. Сьогодні знову команда українця протистояла супернику, який перебуває у групі лідерів чемпіонату. 

У другому таймі гості забили гол. У компенсовані хвилини господарі зрівняли рахунок. То ж Ов’єдо з Луніним набрало перше очко. Українець провів увесь матч.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2
24 тур, 19 січня 

Ов’єдо - Уеска 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Євгені, 1:1 - 90+7 Бальде

Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.

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