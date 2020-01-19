Ов’єдо Луніна врятувало матч з Уескою у 24 турі Ла-Ліги 2

Ов’єдо з Луніним набрало перше очко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги 2 Ов’єдо Луніна приймало Уеску.

У попередньому матчі з Альмерією Андрій Лунін дебютував у складі Ов’єдо. Сьогодні знову команда українця протистояла супернику, який перебуває у групі лідерів чемпіонату.

У другому таймі гості забили гол. У компенсовані хвилини господарі зрівняли рахунок. То ж Ов’єдо з Луніним набрало перше очко. Українець провів увесь матч.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2

24 тур, 19 січня

Ов’єдо - Уеска 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Євгені, 1:1 - 90+7 Бальде

Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.