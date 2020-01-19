Олександрія - Славія 2:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Олександрія провела другий контрольний матч у Туреччині на стадіоні готелю Goldsity.
Суперником була Славія (Софія, Болгарія). У кожному з таймів команди обмінялися забитими голами. У підсумку матч завершився внічию 2:2.
Контрольний матч
19 січня
Олександрія - Славія 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Грицук (пен), 1:1 - 38 Кирилов, 1:2 - 58 Тасевський, 2:2 - 72 Безбородько
Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев.
Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.