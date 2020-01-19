Лечче без Шахова відібрав очки в Інтера. Результати матчів 20 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі італійської Серії А відбулися ще три матчі.
Всі три матчі завершилися результативними нічиїми. Інтер і Кальярі втратили очки на виїзді, відповідно не перегравши Брешія і Лечче. У складі Лечче на звітний матч українець Євген Шахов не потрапив до заявки. Болонья втратила домашню перемогу над Вероною.
Чемпіонат Італії - Серія А.
20 тур, 19 січня
Болонья - Верона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Бані, 1:1 - 81 Боріні
Брешія - Кальярі 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 21 Жоау, 1:1 - 27 Торрегросса, 2:1 - 49 Торрегросса, 2:2 - 68 Жоау (пен)
Лечче - Інтер 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 72 Бастоні, 161 - 77 Манкосу
Раніше, Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А.
Нагадаємо, Ібрагімович встановив новий рекорд Серії А.