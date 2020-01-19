 Лечче без Шахова відібрав очки в Інтера. Результати матчів 20 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Лечче без Шахова відібрав очки в Інтера. Результати матчів 20 туру Серії А

Сьогодні 18:25 167 0
Всі три матчі завершилися внічию
Лечче без Шахова відібрав очки в Інтера. Результати матчів 20 туру Серії А
#Лечче, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі італійської Серії А відбулися ще три матчі. 

Всі три матчі завершилися результативними нічиїми. Інтер і Кальярі втратили очки на виїзді, відповідно не перегравши Брешія і Лечче. У складі Лечче на звітний матч українець Євген Шахов не потрапив до заявки. Болонья втратила домашню перемогу над Вероною.

Чемпіонат Італії - Серія А.
20 тур, 19 січня 

Болонья - Верона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Бані, 1:1 - 81 Боріні

Брешія - Кальярі 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 21 Жоау, 1:1 - 27 Торрегросса, 2:1 - 49 Торрегросса, 2:2 - 68 Жоау (пен)

Лечче - Інтер 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Бастоні, 161 - 77 Манкосу

Раніше, Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А.

Нагадаємо, Ібрагімович встановив новий рекорд Серії А.

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