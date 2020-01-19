Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма припустився грубої помилки у матчі 20 туру Серії А проти Удінезе.

На 6 хвилині матчу 20-річний голкіпер далеко вийшов з воріт на перехоплення, але не розрахував свої сили і влетів у форварда Удінезе Кевіна Лазанью. Після їхнього зіткнення м'яч відскочив до захисника гостей Єнса Ларсена, який вразив порожні ворота.

Зазначимо, що Доннарумма проводить свій 19 матч у поточному розіграші Серії А. Команда Стефано Піолі наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці.