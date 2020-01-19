Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма припустився грубої помилки у матчі 20 туру Серії А проти Удінезе.
На 6 хвилині матчу 20-річний голкіпер далеко вийшов з воріт на перехоплення, але не розрахував свої сили і влетів у форварда Удінезе Кевіна Лазанью. Після їхнього зіткнення м'яч відскочив до захисника гостей Єнса Ларсена, який вразив порожні ворота.
Зазначимо, що Доннарумма проводить свій 19 матч у поточному розіграші Серії А. Команда Стефано Піолі наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці.
Wtf Donnarumma ?! why #milan #udinese pic.twitter.com/TwzgtqZoaN— Enes 🅙 (@interenes) January 19, 2020