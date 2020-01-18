 Сабо: Молоді гравці Динамо не ростуть | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Молоді гравці Динамо не ростуть

Сьогодні 22:16 445 0
Йожеф Сабо прокоментував молодих гравці Динамо
Сабо: Молоді гравці Динамо не ростуть
#Сабо, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.uа.

Молоді гравці Динамо не розвиваються у київському клубі.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Хочу сказати, що молоді гравці Динамо не ростуть. Можливо, потрібно знаходити інших. Поки у Динамо не буде середньої лінії — ніякого руху вперед не відбудеться.

Подивіться, Шевченко ж вдалося створити таку сильну лінію півзахисту: Маліновський, Зінченко, Степаненко, Ярмоленко. Упевнений, той же Маліновський ще більше буде прогресувати, він — думаючий футболіст. І Зінченко також повинен вирости", - відзначив Сабо.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, стали відомі два суперники Динамо на другому турецькому зборі.

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