Молоді гравці Динамо не розвиваються у київському клубі.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Хочу сказати, що молоді гравці Динамо не ростуть. Можливо, потрібно знаходити інших. Поки у Динамо не буде середньої лінії — ніякого руху вперед не відбудеться.

Подивіться, Шевченко ж вдалося створити таку сильну лінію півзахисту: Маліновський, Зінченко, Степаненко, Ярмоленко. Упевнений, той же Маліновський ще більше буде прогресувати, він — думаючий футболіст. І Зінченко також повинен вирости", - відзначив Сабо.