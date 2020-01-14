У Англії хочуть заборонити клубам рекламувати букмекерів

Англійські клуби можуть залишитися без фінансування букмекерських контор

Англійським клубам можуть заборонити рекламувати букмекерські контори.

Про це повідомляє The Times.

Уряд Великої Британії виступив з ініціативою про перегляд закону про азартні ігри, ухваленого у 2005 році. Серед можливих поправок - повна заборона на розміщення логотипів букмекерів на футболках команд.

Наразі спонсорами половини команд англійської прем'єр-ліги є букмекерські контори. Крім того, титульним спонсором АПЛ є компанія Sky Bet. Контракт з нею укладено до кінця сезону-2023/2024.

Відзначимо, що нещодавнє запрошення клубом другого дивізіону Дербі Каунті колишнього капітана збірної Англії Вейна Руні стало можливим завдяки контракту клубу з букмекерською конторою 32Red.

Нагадаємо, Руні офіційно став гравцем англійського клубу.