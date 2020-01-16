Реал пропонує Наполі Хамеса за Кулібалі

Джерело - sport.ua.
Реал збирається посилити свій склад захисником Наполі Каліду Кулібалі.
Про це повідомляє AS.
За Кулібалі мадридський клуб готовий віддати Наполі Хамеса Родрігеса і доплату в розмірі 70 млн євро.
Також на сенегальського захисника претендує Манчестер Сіті. Раніше повідомлялося, що англійський клуб пропонує за Кулібалі 118 млн євро.
Сам Кулібалі хоче покинути Наполі.
У цьому сезоні на рахунку Кулібалі 14 матчів в Серії А.
Раніше, Манчестер Юнайтед спробує підписати Кулібалі.
Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.