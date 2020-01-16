Реал пропонує Наполі Хамеса за Кулібалі

Мадридський клуб хоче провернути обмін

Реал збирається посилити свій склад захисником Наполі Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє AS.

За Кулібалі мадридський клуб готовий віддати Наполі Хамеса Родрігеса і доплату в розмірі 70 млн євро.

Також на сенегальського захисника претендує Манчестер Сіті. Раніше повідомлялося, що англійський клуб пропонує за Кулібалі 118 млн євро.

Сам Кулібалі хоче покинути Наполі.

У цьому сезоні на рахунку Кулібалі 14 матчів в Серії А.

Раніше, Манчестер Юнайтед спробує підписати Кулібалі.

Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.