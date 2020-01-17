Джерело - football.ua.
Інтер оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед Ешлі Янга.
Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.
Контракт з 34-річним футболістом розрахований до кінця цього сезону з опцією продовження ще на рік. Інші деталі угоди не повідомляються.
🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵— Inter (@Inter) January 17, 2020
👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn
Нагадаємо, Еріксен погодився перейти в Інтер у січні.
Також, Мілан готує обіг гравцями із Ромою.