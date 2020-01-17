Ешлі Янг продовжить кар'єру у Серії А

Інтер оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед Ешлі Янга.

Про це повідомляє прес-служба міланського клубу.

Контракт з 34-річним футболістом розрахований до кінця цього сезону з опцією продовження ще на рік. Інші деталі угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Еріксен погодився перейти в Інтер у січні.

Також, Мілан готує обіг гравцями із Ромою.