Лунін вибачився за помилку у дебютному матчі

Український голкіпер Ов’єдо вибачився за пропущений курйозний гол у дебютному матчі проти Альмерії.

Про це розповів сам воротар.

"Ми спробуємо виграти в наступному матчі. Я знаю, що у цього клубу багато амбіцій. Я вдячний, що вони вибрали мене. Я погодився, тому що хочу рости разом з командою. Я хочу грати, перемагати з командою, працювати і вдосконалюватися

Я перепрошую за вчорашню помилку. Помилки допомагають рости. Сегунда дуже схожа на Ла Лігу, тут всі команди конкурентноздатні. Партнери по команді дуже хороші, вони мені дуже допомагають. Сподіваюся, що в кінці сезону ми будемо значно вище турнірній таблиці", – розповів Лунін.