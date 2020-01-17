 Лунін вибачився за помилку у дебютному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін вибачився за помилку у дебютному матчі

Сьогодні 22:58 320 1
Андрій Лунін прокоментував дебют за Ов’єдо
Лунін вибачився за помилку у дебютному матчі
#Лунін, #Ов’єдо

Джерело - football24.ua.

Український голкіпер Ов’єдо вибачився за пропущений курйозний гол у дебютному матчі проти Альмерії.

Про це розповів сам воротар.

"Ми спробуємо виграти в наступному матчі. Я знаю, що у цього клубу багато амбіцій. Я вдячний, що вони вибрали мене. Я погодився, тому що хочу рости разом з командою. Я хочу грати, перемагати з командою, працювати і вдосконалюватися

Я перепрошую за вчорашню помилку. Помилки допомагають рости. Сегунда дуже схожа на Ла Лігу, тут всі команди конкурентноздатні. Партнери по команді дуже хороші, вони мені дуже допомагають. Сподіваюся, що в кінці сезону ми будемо значно вище турнірній таблиці", – розповів Лунін.

Нагадаємо, Ов'єдо у дебютному матчі Луніна програв Альмерії.

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