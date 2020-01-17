Джерело - Чемпіон.
УЄФА перенесла розгляд справи щодо нападника Динамо Артема Бєсєдіна на 27 лютого.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Twitter.
"Розгляд справи по Беседіну перенесено на 27 лютого. В УЕФА та антидопінговому центрі взяли час на збір додаткових матеріалів, самому гравцю продовжили тимчасове відсторонення від футболу до 60 днів", - розповів Бурбас.
У поточному сезоні Бесєдін провів за Динамо 23 матчі, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.
Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.